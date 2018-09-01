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Уважаемые работники и ветераны газовой службы и Чечерского филиала по обеспечению топливом КУП «Гомельоблтопливо»!
02.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Председатель райисполкома И.АСЛЮК.
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Уважаемые работники и ветераны газовой службы и Чечерского филиала по обеспечению топливом КУП «Гомельоблтопливо»!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Благодаря вашей работе в домах есть...
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