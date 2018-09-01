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Уважаемые работники и ветераны газовой службы и Чечерского филиала по обеспечению топливом КУП «Гомельоблтопливо»!

02.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Уважаемые работники и ветераны газовой службы и Чечерского филиала по обеспечению топливом КУП «Гомельоблтопливо»!
Благодаря вашей работе в домах есть тепло, горячая вода, а на кухнях горит мирное голубое газовое пламя. Нет среди нас человека, который бы не пользовался результатами вашего труда.
В любых условиях вы достойно выполняете задачи по транспортировке, переработке сырья. Вкладывая свои знания, энергию, силы и время в общее дело, вы заслуживаете самой высокой оценки.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, новых успехов, стабильности и процветания!

Председатель райисполкома И.АСЛЮК.
Председатель райсовета депутатов С.МАЛЮКОВ.

 
 
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Благодаря вашей работе в домах есть...
 
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