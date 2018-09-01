Уважаемые работники и ветераны газовой службы и Чечерского филиала по обеспечению топливом КУП «Гомельоблтопливо»!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!



Благодаря вашей работе в домах есть тепло, горячая вода, а на кухнях горит мирное голубое газовое пламя. Нет среди нас человека, который бы не пользовался результатами вашего труда.

В любых условиях вы достойно выполняете задачи по транспортировке, переработке сырья. Вкладывая свои знания, энергию, силы и время в общее дело, вы заслуживаете самой высокой оценки.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, новых успехов, стабильности и процветания!

Председатель райисполкома И.АСЛЮК.

Председатель райсовета депутатов С.МАЛЮКОВ.