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Родителям из Лоева органы опеки вернули трехмесячного сына
02.09.2018 09:36 — Новости Общества | Tut.by
Семье из Лоева, 34-летней Алесе Фоминых и ее супругу, органы опеки вернули трехмесячного сына Максима. «Привезли сами, отдали, сказали, что мы молодцы — все необходимое сделали. Никаких условий пока больше не ставили», — рассказала Алеся
34-летняя Алеся Фоминых родила первенца 10 мая. Мальчика
Но денег на проведение коммуникаций в семье не было.
О проблеме стало известно журналистам независимых СМИ. Когда в интернете появились первые статьи на эту тему, семье вызвались помочь неравнодушные люди. Одни перечисляли Алесе на карточку деньги, другие — помогали игрушками и одеждой, а благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» вызвалась оплатить работы по проведению в дом воды.
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"Привезли сами, отдали, сказали, что мы молодцы - все необходимое сделали. Никаких условий пока больше не ставили".
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