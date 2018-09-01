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В Гродно загорелся экскаватор
02.09.2018 07:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 сентября. В гродненском урочище Пышки, в районе улиц Санаторная и Домбровского, загорелся экскаватор. Информация о ЧП поступила 1 сентября в 23.29, сообщило областное управление МЧС.
В результате пожара уничтожена кабина, поврежден моторный отсек. Причина возгорания устанавливается.
БелаПАН.
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Минск, 2 сентября. В гродненском урочище Пышки, в районе улиц Санаторная и Домбровского, загорелся экскаватор. Информация о ЧП поступила 1 сентября в 23.29, сообщило...
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