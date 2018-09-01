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Задержанные защитники Куропат находятся в Центре изоляции Минского РУВД

02.09.2018 07:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 сентября. Задержанные вечером 1 сентября защитники урочища Куропаты Денис Урбанович, Максим Винярский и Филип Шавров находятся в Центе изоляции Минского РУВД (ул, Скорины, 20), сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец в социальной сети "Фейсбук".

Активисты были задержаны около 20.30. Как сообщила БелаПАН Ольга Николайчик, Шавров принес к ресторану большой камень, который положил посередине проезда на территорию ресторанного комплекса "Поедем поедим". Активисты стояли возле камня, препятствуя движению машин. "Нас стали отталкивать от проезжающих машин сотрудники ресторана, "топтуны", затем приехали сотрудники Боровлянского отдела милиции, гаишники. Пытались оттащить камень, но мы не дали этого сделать", — сказала Николайчик.

Затем, по ее словам, к ресторану подъехал серебристый микроавтобус, куда затащили троих активистов. "Денис успел выкрикнуть, что им угрожают отбить всё", — добавила активистка.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец сообщил БелаПАН, что звонил в дежурную часть отдела милиции. "Сказали, что привезли несколько человек, составляют протоколы. Фамилий не называли", — сказал он.

Протесты против работы ресторана "Поедем поедим" в урочище Куропаты, где расстреливали жертв сталинских репрессий, длятся с 31 мая.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. Задержанные вечером 1 сентября защитники урочища Куропаты Денис Урбанович, Максим Винярский и Филип Шавров находятся в Центе изоляции Минского...
 
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