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Священникам Борисовского района напомнили о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности

02.09.2018 09:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 сентября. "С целью налаживания взаимодействия и совместного решения злободневных задач по воспитанию подрастающего поколения, укреплению семьи и нравственному оздоровлению общества" в борисовской средней школе № 20 прошла ежегодная встреча начальника местного горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимира Пикузы со священнослужителями района.

"Жизненная необходимость заставила нас обратиться к вам, — цитирует Пикузу Минское областное управление МЧС. — С давних времен дар Божий — огонь — нес народу свет, помогал готовить пищу, служил в храме Божьем при проведении религиозных обрядов. Но огонь — это не только благо, он знает, что может "заглянуть" в любой дом, где проявляется беспечность, небрежность или безразличие. В результате возникают пожары, принося людям боль и горе".

Начальник отдела рассказал о непростой ситуации с пожарами, сложившейся на территории района, и основных причинах, которые к этому привели. "Главный спасатель Борисовщины напомнил священнослужителям о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности и о том, как правильно действовать в случае возникновения возгорания", — отмечается в релизе.

На встрече был продемонстрирован видеофильм "Цена мгновения". Пикуза рассказал о мобильном приложении "МЧС Беларуси. Помощь рядом", а также "о жизненной необходимости и важности установки автономного пожарного извещателя в домовладениях граждан".

"Священнослужители, в свою очередь, отметили эффективность и простоту установки в жилье пожарного извещателя, а также его сравнительно недорогую стоимость, и пообещали особое внимание прихожан обращать на соблюдение элементарных правил безопасности", — сообщает МЧС.

В марте 2017 года в Борисове горела временная церковь, находившаяся рядом со строившимся храмом.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. "С целью налаживания взаимодействия и совместного решения злободневных задач по воспитанию подрастающего поколения, укреплению семьи и...
 
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