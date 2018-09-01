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"Миома матки может развиться после серьезного стресса". Гинеколог о том, как жить, если у вас миома

02.09.2018 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Миома матки — диагноз, который способен вызвать панику у любой женщины. К сожалению, с таким диагнозом, как доброкачественная опухоль или миома матки, по данным Всемирной организации здравоохранения, живет около 50% женщин во всем мире в возрасте от 35 до 50 лет. Может ли миома переродиться в рак, мешает ли она качеству жизни женщины, почему она возникает?


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Гинеколог Наталья Мороз рассказала, что сейчас миома матки становится все более распространенным заболеванием, причем его все чаще выявляют у молодых женщин.

Есть много теорий, почему возникает миома. Многие считают, что ее очаги закладываются еще в утробе матери, то есть на развитие болезни влияет генетический фактор. Некоторые полагают, что миома возникает в зрелом возрасте, после того как прекращается менструация. Также частыми причинами развития миомы считают воспалительные процессы гинекологического плана, гормональные нарушения, заболевания щитовидной железы, гиподинамию.

— Доказано, что после серьезного стресса через один-два года может развиться быстро растущая миома матки. Еще есть такая концепция, как влияние психосоматики. Из своего практического опыта я склоняюсь думать, что это играет очень важную роль. Психосоматическому фактору подвержены тревожные женщины, которые постоянно за что-то беспокоятся, неврастеничная личность. У них постоянные конфликты в семье с партнером, несоответствие сексуального темперамента и неудовлетворенность в сексуальном плане. Один партнер имеет повышенный сексуальный темперамент, другой — пониженный. И естественно, эти постоянные хронические конфликты, невротизация личности в конечном итоге может привести к развитию миомы, — говорит врач.

Как медики выявляют миому, что еще влияет на ее развитие, как ее лечить? На самые важные вопросы женщин отвечает гинеколог в нашей программе «Женское здоровье».


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Как медики выявляют миому, что еще влияет на ее развитие, как ее лечить? На самые важные вопросы женщин отвечает врач в нашей программе "Женское здоровье".
 
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