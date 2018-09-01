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Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в Беларуси 3 сентября
02.09.2018 11:51 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 3 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер северо-восточный, восточный: ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 9-15 градусов тепла, днем будет плюс 23-29 градусов.-0-
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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 3 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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