Сегодня на 1 копейку поднялись цены на автомобильное топливо





Со 2 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменилась на 1 копейку.

«С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть продолжается поэтапное повышение цен на автомобильное топливо», сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,33 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,41 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,62 руб., ДТ – 1,41 руб.

Последний раз цены на бензин повышались 26 августа. Причем за август было сразу три подорожания.