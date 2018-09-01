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Сегодня на 1 копейку поднялись цены на автомобильное топливо
02.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Со 2 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменилась на 1 копейку.
«С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть продолжается поэтапное повышение цен на автомобильное топливо», сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,33 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,41 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,62 руб., ДТ – 1,41 руб.
Последний раз цены на бензин повышались 26 августа. Причем за август было сразу три подорожания.
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> Со 2 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменилась на 1 копейку. «С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть...
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