В Гродно на остановках появится электронное расписание

Остановки в Гродно будут оборудованы электронными табло. Специалисты завершают установку первых пяти мультимедийных экранов на площади Советской, на автовокзале и на улице Горновых. В ближайшие два месяца будут смонтированы еще 10 аналогичных электронных табло, которые появятся на проспекте Космонавтов, улице Я. Купалы, Советских пограничников, сообщает телеканал «Гродно Плюс».





— На табло будет размещаться расписание городского транспорта и реклама. Старые указатели уберут. Электронные табло в ближайшие две недели будут работать в тестовом режиме для апробирования электронной программы и для проверки, насколько это все эффективно, — рассказал начальник отдела управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Леонид Жук.

Сейчас еще решается вопрос о том, будут ли работать электронные табло круглосуточно, или в ночное время их будут отключать. Планируется в ближайшие годы оборудовать мультимедийными экранами почти все остановочные пункты в Гродно.