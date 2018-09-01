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Жара и дожди ожидают белорусов в понедельник

02.09.2018 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в некоторых регионах Беларуси 3 сентября, сообщает Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Днем в отдельных регионах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром — 9−15 градусов тепла, днем — +23−29°C.

В Минске и Бресте во второй половине понедельника возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +24…27°C. Пройдет дождь также в Витебске и Могилеве, здесь тоже будет тепло — +23…26°C.

В Гомеле 3 сентября будет жарко — до +29°C и без осадков, сухо и до +26°C ожидается в Гродно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Днем в отдельных регионах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром - 9−15 градусов тепла, днем - +23−29°C.
 
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