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Коллектив Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» работает слаженно и успешно

02.09.2018 — Новости Общества | Полымя  
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2 сентября в нашей стране отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Пожалуй, нельзя не согласиться с тем, что служба этих людей непроста, ответственна и необходима, ведь порой они стоят на страже человеческой жизни.

Коллектив Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз», в состав которого входит 51 человек, уже на протяжении многих лет добросовестно выполняет свою работу. Основной задачей для этих людей является бесперебойная подача газа населению, строительство и ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в жилых домах. Не менее важным аспектом деятельности является и перевод домовладений Кореличского района на природный газ.

Сейчас в нашем регионе насчитывается 4271 абонент, пользующийся сжиженным газом в баллонах. К слову, это на 345 меньше по сравнению с прошлым годом. Цифра уменьшается за счет подключения новых абонентов к природному газу – их сейчас в районе 5986.

Не обходится при пользовании газом в быту и без происшествий, о вероятности которых газовики предупреждают при каждом своем визите. Самая распространенная ошибка, по словам начальника Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» Николая Николаевича Радецкого, – это плохая память. Точнее ее последствия.

– Всегда нужно быть внимательным и не отходить от плиты на длительное время. В стране насчитываются сотни случаев, когда человек попросту забыл, что у него кипит чайник или готовится яичница. Поймите: это не шутки, и ваша жизнь действительно в ваших руках, – предостерегает Николай Николаевич.

Коллектив Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» работает слаженно и успешно

Угарный газ – еще одна важная проблема, предупредить которую может каждый. «Угорели…» Эта фраза, к сожалению, доносится с экранов телевизоров все чаще. И стоит ли упоминать о том, что подобное может случиться в вашем доме? Угарный газ, как известно, – вещество без цвета и запаха, а потому коварное и безжалостное. Предотвратить летальный исход призваны извещатели – специальные приборы, которые созданы с одной целью – спасти вашу жизнь.

– К сожалению, процент людей, в чьих домах установлены извещатели угарного газа, крайне мал. Люди надеются на пресловутое «авось» вместо того, чтобы быть уверенным в сохранности своей жизни, – рассказывает Николай Николаевич. – Знаете, 24 рубля 50 копеек – это небольшая цена для того, чтобы спать спокойно. К сожалению (хотя, наверное, люди думают, что к счастью) сигнализаторы носят лишь рекомендательный характер. Вынудить людей на покупку мы пока не можем. Те же, кто все-таки хочет приобрести сигнализаторы, могут купить их в Новогрудском ДПО или в магазинах розничной торговли.

Еще одна распространенная ошибка, с которой сталкиваются работники газовой службы, – это использование газового оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации более 20 лет. Казалось бы, работает – что еще нужно? Но, как говорится, всему свое время.

– У каждого прибора, будь то зажигалка или газовая плита – свой срок эксплуатации. Люди должны это понимать. С каждой неделей, с каждым месяцем у газового оборудования, отработавшего нормативный срок, шансы на несчастный случай увеличиваются. Поэтому двадцать лет – срок, когда пора задуматься о новой покупке, которая не только украсит интерьер, но и обезопасит ваших близких, – рассказывает начальник Кореличского района газоснабжения. Наказание за данное нарушение газовики не дают, а вот предписание о замене оборудования – да. Если в конкретный срок плита заменена не была, то подача газа прекращается.

Нередко приходится сталкиваться газовикам и с самовольной заменой газового оборудования, перестановкой и его подключением.

– Кажется, все логично: хочешь пользоваться – соблюдай правила пользования газом в быту. За нарушение правил грозит штраф от 4 до 20 базовых величин, которая на данный момент составляет 24 рубля 50 копеек, – объясняет Николай Николаевич.

Коллектив Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» работает слаженно и успешно

В преддверии профессионального праздника самые достойные труженики организации отмечены наградами. На Доску почета УП «Гроднооблгаз» занесен портрет слесаря аварийно-восстановительных работ Василия Вацлавовича Врубеля, ПУ «Лидагаз» – оператора ЭВМ Тамары Николаевны Былич и электрозагосварщика Виктора Юрьевича Громыко. Почетной грамотой УП «Гроднооблгаз» награжден водитель-слесарь аварийно-восстановительных работ Владимир Евгеньевич Санчук, ПУ «Лидагаз» – слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов Олег Викторович Хиневич.

Со словами поздравлений Николай Николаевич Радецкий обратился к ветеранам отрасли и своим сегодняшним коллегам, работникам СПМК-4 участка №5, автозаправочной станции г.п. Кореличи и Кореличского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо»:

– Именно благодаря вашему труду современному человеку доступен тот комфорт, к которому он привык, и те возможности, без которых уже нельзя. Так кто же, как не вы, заслуживает самого большого комфорта, и не только материального, но и душевного? Кто, как не вы, заслуживает счастья и исполнения своих надежд? Вместе с ровными огоньками на газовой плите, с надежным гулом мотора, сопровождающим нас в пути, с теплом в уютных квартирах, приходит к нам ваш труд, ваши нелегкие старания.

От всей души желаю вам стабильности и хорошего дохода на работе, а дома – уюта и света от улыбок близких. Спасибо вам, коллеги, за ответственное выполнение своей работы на благо страны и своего народа.

Виктория КОСТЮК
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2 сентября в нашей стране отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Пожалуй, нельзя не согласиться с тем, что
 
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