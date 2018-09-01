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Около 65 противников строительства аккумуляторного завода вновь собрались на площади Ленина в Бресте
02.09.2018 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Примерно 65 противников строительства аккумуляторного завода собрались около полудня 2 сентября на площади Ленина в Бресте.
Они традиционно кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.
Такие встречи противников завода проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.
Собравшиеся обсудили, в частности,
На встрече обсуждался также
Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые в своем youtube-проекте «Народный репортер» освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода, уже неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.
Строит аккумуляторный завод на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ комиссии была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.
29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-Интернационалистов,
11 мая на имя Лукашенко было
1 июня в Брестский райисполком
С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.
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Около 65 противников строительства аккумуляторного завода вновь собрались на площади Ленина в Бресте
Люди традиционно кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.
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