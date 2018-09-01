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Городской праздник в честь Дня знаний прошел в Борисове

02.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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В рамках мероприятия главные гости праздника – школьники – приняли участие в конкурсах, викторинах, эстафетах, сделали красивые фотографии в специально оборудованных фотозонах. Все желающие стали зрителями открытого концерта творческих коллективов Дворца культуры, который к вечеру сменился битвой ди-джеев, выступлением кавер-групп и танцевальных коллективов.

В празднике приняли участие работники Борисовского ГРОЧС, ГАИ и РУВД, которые в преддверии нового учебного года еще раз напомнили ребятам, как важно ежедневно соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и не нарушать правопорядок.

Наш корр.

 
 
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Городской праздник «Осень отменяется!» в честь Дня знаний прошел на площадке у Дворца культуры им. Горького.
 
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