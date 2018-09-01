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В Гомеле появился новый автобусный маршрут

02.09.2018 15:40 — Новости Общества | Tut.by  
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С 3 сентября в Гомеле начнет работать новый автобусный маршрут № 29 «Старая Волотова — Универмаг Гомель», сообщают «Гомельские ведомости».

Автобус будет курсировать с конечного остановочного пункта «Старая Волотова» и далее по улицам Каменщикова, Мазурова, Головацкого, Юбилейной, Кожара, Советской, Хатаевича, Кирова, Рогачевской, Советской до конечного остановочного пункта общественного транспорта «Универмаг Гомель» в прямом и обратном направлениях.

 
Теги: Гомель
 
 
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С 3 сентября в Гомеле начнет работать новый автобусный маршрут № 29 "Старая Волотова - Универмаг Гомель"
 
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