С 1 сентября открыт сезон охоты на бобра и выдру

1 сентября открылся сезон охоты на бобра и выдру, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На бобра и выдру можно будет охотиться до 31 марта следующего года.

По действующим правилам охотиться на бобра и выдру (в том числе устанавливать и проверять самоловы) пока можно только в светлое время суток. С 25 сентября, после вступления в силу новой редакции Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (Указ Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 №112), охота на этих животных будет разрешена круглосуточно, но с оговоркой: в темное время суток охотиться ружейным способом (с подхода, из засады) можно лишь в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.

При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В каждом таком случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки, то есть указать вид животного (норка американская или ондатра) и дату его добычи (дату обнаружения в ловушке).



Если же в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или редкий краснокнижник, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.

