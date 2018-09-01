ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распахнула свои двери первая кадетская школа города Елец

02.09.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Накануне нового учебного года на школьном дворе собрались ученики, педагоги, родители, гости праздника. Завтра, 1 сентября, ее двери откроются для 300 учащихся, почти половина которых обучаются в кадетских классах. Так что новую школу с полным основанием можно назвать первой Кадетской школой города, продолжающей традиции патриотического воспитания суворовцев. В 1943 году на ул.Коммунаров в доме 15 было создано Орловское суворовское военное училище.
Для 32 первоклассников, которые поступили в кадетский класс, - это первые шаги к знаниям в школе, которая силами администрации города, строителей и педагогов, обрела вторую жизнь после масштабной реконструкции. За время ремонта на ее преображение было потрачено 25 миллионов, еще около 15 миллионов ушло на закупку нового оборудования (компьютерный класс, новый класс физики и прочее), на благоустройство территории с ее современной комплексной площадкой для баскетбола, волейбола, военно-спортивной полосой препятствий, гимнастическим городком. Отдельно выделен плац для занятий строевой подготовкой. Кардинально изменился внешний вид здания, качественно отремонтированы внутриклассные помещения и места общего пользования, введен в эксплуатацию дополнительный обеденный зал, изменилась инфраструктура санитарно-гигиенического комплекса, подготовлено помещение для обустройства класса хореографии. 
Знаковое для города событие посетили почетные гости: заместитель главы администрации области Ю.Н.Таран, глава города С.А.Панов, председатель городского Совета депутатов В.Н.Никонов, ректор ЕГУ им.И.А.Бунина Е.Н.Герасимова, заместитель главы города Т.Ф.Ромашина, представители сербской и белорусской делегации из городов-побратимов, приехавшие с визитом на праздничные мероприятия. Со словами поздравления к участникам праздника обратились Ю.Н.Таран, С.А.Панов и В.Н.Никонов. Ю.Н.Таран в словах приветствия отметил, что сегодняшнее мероприятие – это большое событие для города, и выразил надежду на то, что кадетское движение в Ельце, связанное со служением Родине, будет набирать обороты и даст много образованных людей, настоящих патриотов своей страны. С.А.Панов подчеркнул, что юным кадетам есть с кого брать пример, так как ельчане всегда верно служили своей стране и своими ратными и трудовыми подвигами заслужили городу высокое звание - Города воинской славы. В.Н.Никонов пожелал, чтобы прекрасные условия, созданные для учеников, стали для них дополнительным стимулом к отличной учебе и высоким достижениям. 
Самым торжественным моментом праздника стало традиционное разрезание красной ленты, затем присутствующие смогли совершить экскурсию по красивым и светлым помещениям обновленной школы.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день праздничных мероприятий, посвященных 872-й годовщине Ельца, состоялось торжественное открытие учебного корпуса № 3 средней школы № 1 им.М.М.Пришвина....
 
Новости дня
Новости общества
 
Священникам Борисовского района напомнили о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика