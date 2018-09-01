Распахнула свои двери первая кадетская школа города Елец

Накануне нового учебного года на школьном дворе собрались ученики, педагоги, родители, гости праздника. Завтра, 1 сентября, ее двери откроются для 300 учащихся, почти половина которых обучаются в кадетских классах. Так что новую школу с полным основанием можно назвать первой Кадетской школой города, продолжающей традиции патриотического воспитания суворовцев. В 1943 году на ул.Коммунаров в доме 15 было создано Орловское суворовское военное училище.

Для 32 первоклассников, которые поступили в кадетский класс, - это первые шаги к знаниям в школе, которая силами администрации города, строителей и педагогов, обрела вторую жизнь после масштабной реконструкции. За время ремонта на ее преображение было потрачено 25 миллионов, еще около 15 миллионов ушло на закупку нового оборудования (компьютерный класс, новый класс физики и прочее), на благоустройство территории с ее современной комплексной площадкой для баскетбола, волейбола, военно-спортивной полосой препятствий, гимнастическим городком. Отдельно выделен плац для занятий строевой подготовкой. Кардинально изменился внешний вид здания, качественно отремонтированы внутриклассные помещения и места общего пользования, введен в эксплуатацию дополнительный обеденный зал, изменилась инфраструктура санитарно-гигиенического комплекса, подготовлено помещение для обустройства класса хореографии.

Знаковое для города событие посетили почетные гости: заместитель главы администрации области Ю.Н.Таран, глава города С.А.Панов, председатель городского Совета депутатов В.Н.Никонов, ректор ЕГУ им.И.А.Бунина Е.Н.Герасимова, заместитель главы города Т.Ф.Ромашина, представители сербской и белорусской делегации из городов-побратимов, приехавшие с визитом на праздничные мероприятия. Со словами поздравления к участникам праздника обратились Ю.Н.Таран, С.А.Панов и В.Н.Никонов. Ю.Н.Таран в словах приветствия отметил, что сегодняшнее мероприятие – это большое событие для города, и выразил надежду на то, что кадетское движение в Ельце, связанное со служением Родине, будет набирать обороты и даст много образованных людей, настоящих патриотов своей страны. С.А.Панов подчеркнул, что юным кадетам есть с кого брать пример, так как ельчане всегда верно служили своей стране и своими ратными и трудовыми подвигами заслужили городу высокое звание - Города воинской славы. В.Н.Никонов пожелал, чтобы прекрасные условия, созданные для учеников, стали для них дополнительным стимулом к отличной учебе и высоким достижениям.

Самым торжественным моментом праздника стало традиционное разрезание красной ленты, затем присутствующие смогли совершить экскурсию по красивым и светлым помещениям обновленной школы.