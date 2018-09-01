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В Минске построят новый корпус научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии

02.09.2018 20:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Строительство нового корпуса научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшей 9-й больницы) начнут в октябре нынешнего года. Завершить его планируется до конца 2021 года. Об этом сообщил в интервью «Неделе на СТВ» директор центра Олег Руммо.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В суперсовременном корпусе разместятся отделения для лечения хирургических пациентов, операционные и отделение интенсивной терапии и реанимации. Средства на строительство в равных долях будут выделены из городского и республиканского бюджетов.

«Если у нас будет возможность удвоить, утроить количество выполняемых операций, пациентов найдем сразу. Потому что очередь среди иностранных граждан на некоторые виды лечения в нашем центре составляет три-четыре, а порой пять лет», — рассказал Олег Руммо.

Здесь будут оказывать медицинскую помощь по типу замкнутого цикла. «Наш центр будет одним из первых, если не первым, кто будет этим заниматься в таких больших масштабах», — говорит Руммо.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии образован на базе 9-й городской клинической больницы.

 
 
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Средства на строительство центра в равных долях будут выделены из городского и республиканского бюджетов.
 
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