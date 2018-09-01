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1 сентября — День знаний. Первая торжественная линейка для первоклашек Дрибинской школы (обновляется)
02.09.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Сорок девять первоклассников сели за парты Дрибинской школы. Всего в районе 115 учеников будут посещать первый класс. Первый урок, посвященный Году малой родины, прошел для всех учащихся 1 сентября .
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1 сентября — День знаний. Первая торжественная линейка для первоклашек Дрибинской школы (обновляется)
Сорок девять первоклассников сели за парты Дрибинской школы. Всего в районе 115 учеников будут посещать первый класс. Первый урок, посвященный Году малой родины,...
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