Новый министр связи объяснил, зачем простому белорусу электронное правительство

Когда в стране заработает электронное правительство, обычный гражданин Беларуси «меньше будет сталкиваться с чиновником для получения любого вида услуг». Такое обещание дал новый министр связи и информатизации Константин Шульган в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ .



Фото: Министерство связи и информатизации / vk.com

«Даже для получения простой справки ЖКХ, например, иногда нужно тратить время, выстаивать длинные очереди. А система [электронное правительство] позволит человеку зайти в личный кабинет с заявкой — а потом уже только за результатом. Процедура его волновать больше не будет». В итоге такая работа, по мнению министра, приведет к тому, что «возрастет доверие к власти».

Экономике же система электронного правительства даст в первую очередь электронный документооборот: «Перевод в цифру — это значит, не надо деревья рубить, это скорость… Но цифровизация несет еще и негативные моменты: высвобождая людей, надо думать, где их задействовать», — признает Шульган.

Министр связи и информатизации также пообещал заняться вопросом «недорогого быстрого качественного интернета и других услуг связи», констатировав тот факт, что пока «есть вопросы качества обслуживания».

Напомним, представляя коллективу нового министра связи и информатизации Константина Шульгана, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сказал : «Стране нужно не Министерство связи в узком, отраслевом смысле, и даже не центр информатизации, а мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики в масштабах всей страны. Ваша задача — это не только и не столько инфраструктура. Развитие оптоволокна, 4G, электронных услуг — это все, конечно, важно. Но это лишь малая часть работы, которая возложена на вас. Прежде всего в фокусе вашего внимания должна быть цифровизация всей экономики страны. Образно говоря, спектр ваших задач — от индустрии 4.0 в промышленности и точного земледелия в сельском хозяйстве до создания полноценной системы электронной медицины в стране. Именно ваше ведомство должно дать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом. И не только дать ее в теории, но и волевым образом пробивать на практике».

Министром связи и информатизации Константин Шульган был назначен 18 августа. Ранее он был заместителем начальника Оперативно-аналитического центра при президенте.