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Новый министр связи объяснил, зачем простому белорусу электронное правительство
02.09.2018 21:18 — Новости Общества | Tut.by
Когда в стране заработает электронное правительство, обычный гражданин Беларуси «меньше будет сталкиваться с чиновником для получения любого вида услуг». Такое обещание дал новый министр связи и информатизации Константин Шульган в эфире программы «Контуры»
«Даже для получения простой справки ЖКХ, например, иногда нужно тратить время, выстаивать длинные очереди. А система [электронное правительство] позволит человеку зайти в личный кабинет с заявкой — а потом уже только за результатом. Процедура его волновать больше не будет». В итоге такая работа, по мнению министра, приведет к тому, что «возрастет доверие к власти».
Экономике же система электронного правительства даст в первую очередь электронный документооборот: «Перевод в цифру — это значит, не надо деревья рубить, это скорость… Но цифровизация несет еще и негативные моменты: высвобождая людей, надо думать, где их задействовать», — признает Шульган.
Министр связи и информатизации также пообещал заняться вопросом «недорогого быстрого качественного интернета и других услуг связи», констатировав тот факт, что пока «есть вопросы качества обслуживания».
Напомним, представляя коллективу нового министра связи и информатизации Константина Шульгана, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин
Министром связи и информатизации Константин Шульган был
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Когда в стране заработает электронное правительство, обычный гражданин Беларуси "меньше будет сталкиваться с чиновником для получения любого вида услуг".
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