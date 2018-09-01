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"Уже тогда был заводилой, хорошо вальсировал". Что помнит о Лукашенко-школьнике его классная
02.09.2018 21:37 — Новости Общества | Tut.by
«Был крепкий, статный черноволосый, волосы были густые-густые» — вот как вспоминала Сашу-школьника 1 сентября в Александрии классная руководительница Александра Лукашенко Ольга Чусинова. Каким президент был в школьные годы, она рассказала в интервью программе «Контуры»
Ольга Чусинова своей первый класс — 9 «А» — взяла сразу после института: разница между педагогом и учениками была небольшой — около 10 лет. Таких детей, говорит сегодня женщина, у нее больше не было: «Это были очень активные ученики, а он [Александр Лукашенко] уже тогда был лидером и заводилой». Педагог хорошо помнит выпускной того самого 9 «А»: ее на первый вальс пригласил именно Лукашенко. «Он хорошо вальсировал… Был крепкий, статный черноволосый, волосы были густые-густые», — говорит сегодня Ольга Чусинова.
По ее словам, Саша Лукашенко учился хорошо — практически без троек, — участвовал в школьных концертах, причем на баяне играл без нот — подбирал на слух. Больше всего по словам педагога, будущий президент любил играть в хоккей, чуть меньше — в футбол, потому что этот вид спорта летний, «а летом в деревне и так было много работы».
Ольга Чусинова до сих пор помнит характеристику, которую она дала Лукашенко для поступления в вуз — «способный, активный, увлекается историей, знает немецкий язык, хороший спортсмен».
1 сентября президент Александр Лукашенко, напомним,
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На выпускном на первый вальс педагога пригласил именно Лукашенко. "Он хорошо вальсировал… Был крепкий, статный черноволосый, волосы были густые-густые", - говорит...
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