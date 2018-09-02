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Перекрестное донорство расширит возможности трансплантологии в Беларуси - Руммо

02.09.2018 20:09 — Новости Общества | БелТА  
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Перекрестное донорство расширит возможности трансплантологии в Беларуси - Руммо
Олег Руммо. Фото из архива

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекрестное донорство в Беларуси расширит возможности оказания помощи тем, кто нуждается в пересадке органов и тканей. Такое мнение в интервью телеканалу СТВ высказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии доктор медицинских наук Олег Руммо, сообщает БЕЛТА.

По словам Олега Руммо, белорусские специалисты изучили опыт Израиля, Швеции, США, где разрешено перекрестное донорство. Его суть в том, что близкие люди пациентов из разных семей могут обменяться органами, подходящими для трансплантации. "Таким образом можно хоть ненамного больше, пусть на две-три операции в год вначале, на пять-шесть, спасти людей, соблюдая безвозмездный характер жертвования органов", - считает директор центра.

Он подчеркнул, что в Беларуси постоянно ведется работа над совершенствованием законодательства в сфере трансплантологии. "Раньше, и это была наша принципиальная позиция, мы ограничили круг живых доноров родственниками первой руки. Мы очень боялись криминализации вопроса. Но постепенно общество привыкло к тому, что трансплантация - норма жизни, норма оказания медицинской помощи. Мы поняли, что не стоит бояться привлекать этот пул доноров, двоюродных братьев и сестер, племянников", - отметил Олег Руммо.

Также он выразил мнение о перспективах применения органов и тканей, выращенных в пробирке, созданных с помощью 3D-печати. "Я надеюсь до этого дожить. Глубоко убежден, что это будет, и это дело 10-15, может, 20 лет", - сказал медик. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекрестное донорство в Беларуси расширит возможности оказания помощи тем, кто нуждается в пересадке органов и тканей. Такое...
 
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