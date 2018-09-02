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Министр энергетики: Беларусь — одна из самых газифицированных стран не только в Евразийском экономическом союзе, но и в мире

02.09.2018 18:12 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 сентября. Министр энергетики Виктор Каранкевич поздравил работников газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, который в Беларуси традиционно отмечают в первое воскресенье сентября, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Чиновник обратил внимание, что в этом году в стране отмечают 60-летие с начала газификации и 100-летие со дня принятия директивных документов, положивших начало разработке торфяных месторождений.

"Сегодня Беларусь — одна из самых газифицированных стран не только в Евразийском экономическом союзе, но и в мире, — отметил он. — Современная газораспределительная система протяженностью порядка 60 тыс. километров обеспечивает подачу природного газа во все города и районные центры страны. Потребителями голубого топлива являются около 2,6 тыс. промышленных и почти 10 тыс. жилищно-коммунальных предприятий. Природным и сжиженным газом обеспечено 77,1% квартир, в том числе 37,9% — в сельской местности. Только за первое полугодие 2018 года газоснабжающими организациями объединения поставлено свыше 10 млрд кубометров природного газа и 30 тыс. тонн сжиженного".

По словам Каранкевича, организации торфяной промышленности добывают около 2,5 млн тонн торфа и производят около 1,2 млн тонн топливных брикетов в год. При этом спросом на рынке Беларуси и зарубежья пользуется не только топливо, но и сопутствующая продукция, например питательные грунты на основе торфа. Доля торфа в общем объеме местных топливно-энергетических ресурсов составляет 15%, что позволяет ежегодно замещать около 470 млн кубометров природного газа.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. Министр энергетики Виктор Каранкевич поздравил работников газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, который в Беларуси...
 
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