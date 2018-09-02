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В рамках Дня белорусской письменности в Иванове названы имена лауреатов Национальной литературной премии 2018 года

02.09.2018 17:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 сентября. На церемонии открытия XXV Дня белорусской письменности, который проходит 2 сентября в Иванове (Брестская область), названы имена лауреатов Национальной литературной премии 2018 года. Перечень победителей творческого конкурса в семи номинациях опубликован на официальном сайте премии.

В номинации "Поэзия" лучшим признан поэтический сборник "Высокі бераг" Казимира Камейши. Книга "Я нязваны госць" принесла Василю Ширко победу в номинации "Проза". Георгий Марчук со сборником пьес "Святло вышыні. П`есы" стал лауреатом премии в номинации "Драматургия".

В номинации "Публицистика" лучшей признали книгу "Пара высокага сонца" Зинаиды Дудюк, а в номинации "Литкритика и литературоведение" — книгу "Смехъ зъ болестию смешанъ будеть: смехавыя традыцыі Рэнесансу ў сатырычнай літаратуры ХХ стагоддзя" Ивана Штейнера.

Ольга Никольская с книгой "Похищение шедевра, или Новые приключения агентов "КолбаФирЖик" стала лауреатом премии в номинации "Детско-юношеская литература". Лучшим дебютантом на литературном поприще признали Юлию Алейченко с книгой "Пад чароўным шкельцам".

Оргкомитет Национальной литературной премии в этом году получил 59 заявок, к конкурсу было допущено 51 произведение.

Денежное вознаграждение было увеличено с 30 до 100 базовых величин (с 735 до 2.450 рублей) для лауреатов премии во всех номинациях, кроме номинации "Дебют", в которой размер приза вырос с 15 до 50 базовых величин (с 367,5 до 1.225 рублей).
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. На церемонии открытия XXV Дня белорусской письменности, который проходит 2 сентября в Иванове (Брестская область), названы имена лауреатов...
 
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