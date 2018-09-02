Мальчик и снеговички, власти и школы, прощания и откровенные фото белорусок - все за выходные

Доброе утро!

Ну что, родители, отправили детей в школу, зонтики им с собой дали ? 1 сентября начался новый учебный год: сегодня за парты сядут 1 млн 100 тысяч мальчиков и девочек. В субботу на праздничные линейки по всей стране пришли не только дети с родителями ( смотрите, какие трогательные малыши с папами попали в наш фотообъектив!), но также российский шоумен Леонид Якубович и наши президент, министры и другие высокопоставленные чиновники . Вот, кстати, что помнит о Лукашенко-школьнике его классная : «Он хорошо вальсировал… Был крепкий, статный черноволосый, волосы были густые-густые».





ВАЖНОЕ

Пока вы собирали детей на школьные линейки, в стране снова задержали народ на Зыбицкой подорожало топливо — и снова на копейку. Если уже запутались — после 14-го подорожания за год это немудрено! — то вот здесь рассказываем, сколько сейчас стоят бензины и дизель.

Новый министр связи объяснил, зачем простому белорусу электронное правительство . IT-страна и вот это вот все — прекрасно, но когда в стране заработает электронное правительство, обычный гражданин «меньше будет сталкиваться с чиновником для получения любого вида услуг». И это хо-ро-шо! Еще нам пообещали заняться вопросом «недорогого быстрого качественного интернета и других услуг связи», констатировав тот факт, что пока «есть вопросы качества обслуживания». И стоимости, знаете ли, тоже: буквально в субботу услуги связи снова подорожали .

Лихорадит российский рубль: с начала года белорусский укрепился к нему на 11%. Валюта страны-соседки резко потеряла позиции на фоне введенных и планируемых санкций со стороны США. Наш Нацбанк спокоен, а мы задумались, не заразно ли это ?

В субботу едва не закончился трагедией полет пассажирского Boeing 737 компании Utair, летевшего из Москвы в Сочи: при посадке в аэропорту Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся . На борту было 166 человек, их всех эвакуировали. В результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети, и, к сожалению, не выдержало сердце у сотрудника аэропорта, который помогал эвакуировать людей, — мужчина умер.​

В Москве в воскресенье простились с Иосифом Кобзоном (приезжали Путин и Медведев), а в Донецке — с убитым накануне главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко . В Кремле тем временем предупредили о неизбежных последствиях этого убийства.

В Киеве вынесли приговор организатору «убийства» Аркадия Бабченко . Борис Герман получил реальный срок, а во время следствия, говорят в СБУ, «дал очень интересные показания, которые в дальнейшем будут проверяться и документироваться».

Так, а что у нас в родном спорте? В хоккее — печаль , в теннисе радует Соболенко (и расстраивает Саснович), в футболе БАТЭ и минское «Динамо» сражаются аки львы .





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Помните историю маленького украинского мальчика Андрюши, который делал игрушечных снеговичков , чтобы собрать деньги на лечение и побороть рак крови? Представляете, он уже пошел в школу! Как живет семья Андрея Семилита, история которого тронула тысячи людей по всему миру, — в нашем репортаже . Обязательно прочтите!

А здесь — контент для взрослых. Осторожно, откровенные фото ! Когда такие выкладывает Ким Кардашьян, это никого не удивляет: эпатаж — работа для медийных личностей. А нам стало интересно, зачем отнюдь не медийные белоруски загружают откровенные фото, с какой реакцией они сталкиваются и как себя при этом чувствуют.





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Все новости субботы, 1 сентября

Все новости воскресенья, 2 сентября





Кстати. Перевернули календарь? И что там? То-то же! Посмеемся над одной из самых известных дат — и займемся… урожаем. Вам яблочки не нужны? Нет? Если вы тоже не знаете, куда их деть, — бегом пробовать новые рецепты из этой подборки . А мы пока расскажем вам, во сколько нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть . Вкусной недели, друзья!

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