Мальчик и снеговички, власти и школы, прощания и откровенные фото белорусок - все за выходные

Пока вы собирали детей на школьные линейки, в стране снова задержали народ на Зыбицкой подорожало топливо — и снова на копейку. Если уже запутались — после 14-го подорожания за год это немудрено! — то вот здесь рассказываем, сколько сейчас стоят бензины и дизель.
Новый министр связи объяснил, зачем простому белорусу электронное правительство. IT-страна и вот это вот все — прекрасно, но когда в стране заработает электронное правительство, обычный гражданин «меньше будет сталкиваться с чиновником для получения любого вида услуг». И это хо-ро-шо! Еще нам пообещали заняться вопросом «недорогого быстрого качественного интернета и других услуг связи», констатировав тот факт, что пока «есть вопросы качества обслуживания». И стоимости, знаете ли, тоже: буквально в субботу услуги связи снова подорожали.
Лихорадит российский рубль: с начала года белорусский укрепился к нему на 11%. Валюта страны-соседки резко потеряла позиции на фоне введенных и планируемых санкций со стороны США. Наш Нацбанк спокоен, а мы задумались, не заразно ли это?
В субботу едва не закончился трагедией полет пассажирского Boeing 737 компании Utair, летевшего из Москвы в Сочи: при посадке в аэропорту Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту было 166 человек, их всех эвакуировали. В результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети, и, к сожалению, не выдержало сердце у сотрудника аэропорта, который помогал эвакуировать людей, — мужчина умер.
А здесь — контент для взрослых. Осторожно, откровенные фото! Когда такие выкладывает Ким Кардашьян, это никого не удивляет: эпатаж — работа для медийных личностей. А нам стало интересно, зачем отнюдь не медийные белоруски загружают откровенные фото, с какой реакцией они сталкиваются и как себя при этом чувствуют.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вот у нас первое большое интервью фристайлиста Антона Кушнира после того, как его засудили на Олимпиаде в Пхенчхане (а еще он старшего сына в первый класс отвел и готовится к рождению четвертого ребенка!). «Не знаю, трагедия это или нет. Это жизнь. Ты понимаешь, что, чем бы ни завершились любые соревнования, жизнь продолжается. У меня бывало по-разному».
Вам известно, что на мумию Ленина несколько раз покушались? Кто, зачем и чем все закончилось — узнаете здесь.
Поговорили с гинекологом о миоме матки — диагнозе, который способен вызвать панику у любой женщины. Может ли миома переродиться в рак, мешает ли она качеству жизни женщины, почему она возникает? Все — в этом материале.
А вообще август выдался тяжелым: было много событий — и хороших, и плохих. Нам пришлось навсегда проститься с несколькими известными персонами. В офисах независимых СМИ прошли обыски СК. Но не подвели погода и множество летних фестивалей. А еще радовали новые проекты TUT.BY — «Кругосветка» и «Путь молока», за которыми вы сможете продолжить следить в сентябре. Все-все, что было, сохранилось в прекрасных фото наших фотокорреспондентов — посмотрите и вспомните.