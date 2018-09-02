Иваново передал Слониму эстафету Дня белорусской письменности

3 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново торжественно передана эстафета Дня белорусской письменности городу Слониму Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«XXV День белорусской письменности принес много эмоциональных, теплых моментов. За это можно поблагодарить всех жителей Ивановского края. Праздник был организован на высоком уровне. Надеюсь, что не менее волнительным он будет в 26-й раз в древнем Слониме, который имеет богатую историю, традиции книгопечатания и просвещения», — подчеркнул министр информации Александр Карлюкевич.

Хозяин юбилейного Дня письменности — председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун — вручил своему коллеге из Слонима Геннадию Хомичу переходящий приз в виде книги-шкатулки, внутри которой хранятся деревянные гербы всех столиц дней белорусской письменности и грамота о передаче права на проведение XXVI праздника просвещения. «Это ручная работа, над которой трудились наши дети. Дай бог провести это мероприятие еще лучше, чем провели его мы», — сказал Юрий Бисун.

Председатель Слонимского райисполкома в свою очередь отметил, что День письменности в Иваново получился ярким и запоминающимся. «Мы с большой гордостью принимаем эстафету. Наш древний город богат историческими событиями, культурными традициями. Расцвет культуры Слонима связан с именами композитора и писателя Михаила Казимира Огинского, исторических деятелей Сапеги и Пусловского. Слонимская земля известна также современными художниками и писателями. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому искренне приглашаю к нам на День белорусской письменности в 2019 году», — резюмировал Геннадий Хомич.