Лето все еще с нами! Какой будет погода в Могилеве в первую неделю сентября

А у нас хорошие новости: лето еще не закончилось! Вся первая неделя сентября в Могилеве будет теплой и солнечной, без дождей. По предварительным данным, следующие выходные будут такими же по-летнему теплыми.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 сентября, в основном, пасмурно, а вечером возможен даже небольшой дождь. Однако будет тепло — до +25°С.

Во вторник также будет до +25°С. Дождь возможен рано утром, а весь день будет переменная облачность.

В среду также прогнозируют переменную облачность и уже до +26°С.

В четверг, 6 сентября, станет чуть прохладнее — +24°С максимум. При этом будет малооблачно.

В пятницу прогнозируют ясную погоду и до +25°С.

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