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Лето все еще с нами! Какой будет погода в Могилеве в первую неделю сентября
03.09.2018 08:39 — Новости Общества | Tut.by
А у нас хорошие новости: лето еще не закончилось! Вся первая неделя сентября в Могилеве будет теплой и солнечной, без дождей. По предварительным данным, следующие выходные будут такими же по-летнему теплыми.
Сегодня, 3 сентября, в основном, пасмурно, а вечером возможен даже небольшой дождь. Однако будет тепло — до +25°С.
Во вторник также будет до +25°С. Дождь возможен рано утром, а весь день будет переменная облачность.
В среду также прогнозируют переменную облачность и уже до +26°С.
В четверг, 6 сентября, станет чуть прохладнее — +24°С максимум. При этом будет малооблачно.
В пятницу прогнозируют ясную погоду и до +25°С.
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Всю неделю будет солнечно и не ниже +25 градусов.
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