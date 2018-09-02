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Экологи объяснили, почему Витьбу затянуло ряской

03.09.2018 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Участок Витьбы затянуло ряской. Ситуацию прокомментировал начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо.


— Появление ряски на мелководных участках реки произошло из-за погодных условий: яркий солнечный свет, повышение температуры, слабый водообмен из-за длительного отсутствия осадков. В последние несколько недель Витьба подпитывается только грунтовыми и подземными водами. За чертой Витебска река сейчас вообще пересохла. Ряска — очень распространенное растение, иногда оно полностью покрывает водное зеркало небольших водоемов. Ошибочно это явление называют «цветением воды». Между тем ряска активно поглощает углекислоту, обильно выделяет кислород и очищает воду от многих вредных веществ. На некоторых стоячих водоемах жизнь животных и растений возможна только благодаря ряске, — отметил Валерий Фандо.

Экологи регулярно контролируют санитарное состояние Витьбы и отмечают, что на реке много рыбаков. Любители рыбной ловли утверждают, что здесь водятся все виды рыбы, присущие белорусским рекам, кроме судака. Также много раков, что свидетельствует о хорошем качестве воды.

Экологи планируют поднять перед местными властями вопрос об очередной чистке русла Витьбы, которое затягивается илом.

 
Теги: Витебск
 
 
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Появление ряски на мелководных участках реки произошло из-за погодных условий: яркий солнечный свет, повышение температуры, слабый водообмен из-за длительного...
 
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