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Между Тересполем и Брестом может появиться новый железнодорожный мост

03.09.2018 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Польская железная дорога (PKP PLK) предложила построить новый мост через Буг, который свяжет Брест и Тересполь, сообщает nелеканал «Белсат».


«PKP PLK планирует ряд инвестиций, чтобы увеличить пропускную способность в Тересполе. Сейчас вы ведем переговоры с белорусской стороной о строительстве дополнительного железнодорожного моста через реку Буг между Тересполем и Брестом», — цитирует «Белсат» заместителя польского министра инфраструктуры Анджея Бителя.

 
Теги: Брест
 
 
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С таким предложением обратились к белорусам поляки.
 
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