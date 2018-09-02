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Между Тересполем и Брестом может появиться новый железнодорожный мост
03.09.2018 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Польская железная дорога (PKP PLK) предложила построить новый мост через Буг, который свяжет Брест и Тересполь,
«PKP PLK планирует ряд инвестиций, чтобы увеличить пропускную способность в Тересполе. Сейчас вы ведем переговоры с белорусской стороной о строительстве дополнительного железнодорожного моста через реку Буг между Тересполем и Брестом», — цитирует «Белсат» заместителя польского министра инфраструктуры Анджея Бителя.
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С таким предложением обратились к белорусам поляки.
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