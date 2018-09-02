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Моя твоя не понимать. Тест: узнаете ли вы известные цитаты после онлайн-переводчика
03.09.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Кажется, уже можно не учить иностранный язык, по крайней мере углубленно, ведь онлайн-переводчики все умнее и умнее. Вот только сервисы в интернете иногда оказывают нам медвежью услугу и выдают результат, далекий от правильного. Вместе со школой иностранных языков
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Вместе со Streamline мы выбрали всем известные фразы и "прогнали" их через несколько языков в одном из онлайн-переводчиков. Поймете ли вы истинный смысл фраз после этого?...
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