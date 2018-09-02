Моя твоя не понимать. Тест: узнаете ли вы известные цитаты после онлайн-переводчика

Кажется, уже можно не учить иностранный язык, по крайней мере углубленно, ведь онлайн-переводчики все умнее и умнее. Вот только сервисы в интернете иногда оказывают нам медвежью услугу и выдают результат, далекий от правильного. Вместе со школой иностранных языков Streamline мы выбрали всем известные фразы и «прогнали» их через несколько языков в одном из онлайн-переводчиков. Русский вариант перевели на английский, результат — на французский, получившееся — на немецкий, польский, китайский и в конце — обратно на русский. Поймете ли вы истинный смысл фраз после этого?

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Иностранный язык не только помогает преодолеть застенчивость, развивает мозг, но и сохраняет ясность ума в очень зрелом возрасте. Streamline — одна из крупнейших несетевых языковых школ Европы, здесь вас научат не лезть за словом в карман!