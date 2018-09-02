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По-июльски тепло, но с дождями. Погода в Витебске в первую неделю осени

03.09.2018 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики прогнозируют, что в первой декаде сентябрь будет очень теплым: среднесуточная температура соответствует уровню июля.

В понедельник, 3 сентября, днем — +22−24°C. Облачно, без осадков.

Во вторник и среду, 4−5 сентября, днем воздух прогреется до 25 градусов со знаком плюс. Но в прогнозе на оба дня — дождь.

Четверг и пятница, 6−7 сентября, обещают порадовать сухой прекрасной погодой: ночью +16…18°C, а днем +22…24°C.

 
 
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В первой декаде сентябрь будет очень теплым: среднесуточная температура соответствует уровню июля.
 
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