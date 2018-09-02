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В Минске при попытке скрыться от сотрудников ГАИ 20-летний мотоциклист попал в ДТП

03.09.2018 09:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 сентября. В Минске 20-летний мотоциклист, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, попал в ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, 2 сентября в 2 часа 20 минут на пересечении улиц Немига и Городской Вал сотрудниками ОГАИ Центрального РУВД была предпринята попытка остановки мотоцикла Yamaha за нарушение ПДД. Водитель не выполнил требования сотрудника ГАИ об остановке и продолжил движение по Немиге в направлении проспекта Машерова, а затем по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Сурганова, Академическая, Столетова и Запорожская. На пересечении улиц Радиальной и Челюскинцев в результате несоблюдения ПДД мотоциклист попал в аварию. С повреждениями различной степени тяжести он госпитализирован.

По сообщению пресс-службы ГУВД, во время преследования мотоциклист выезжал на тротуар, неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу движения, создавая "реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения".

"По всему маршруту преследования сотрудником ГАИ неоднократно подавались сигналы об остановке транспортного средства, — говорится в сообщении. — На автомобиле ГАИ были включены проблесковые маячки синего и красного цветов, а также подавался специальный звуковой сигнал. Во время движения водитель мотоцикла двигался с превышением скоростного режима, грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая при этом аварийные ситуации для других участников движения".

Мотоциклом управлял 20-летний неработающий минчанин, который с момента получения права управления транспортным средством неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В 2016 году он был лишен прав на год после того как, не выполнил законные неоднократные требования сотрудника ГАИ об остановке.

Проводится проверка. Действиям водителя дается правовая оценка.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 сентября. В Минске 20-летний мотоциклист, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, попал в ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, 2 сентября в 2...
 
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