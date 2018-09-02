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В Минске при попытке скрыться от сотрудников ГАИ 20-летний мотоциклист попал в ДТП
03.09.2018 09:36 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 сентября. В Минске 20-летний мотоциклист, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, попал в ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, 2 сентября в 2 часа 20 минут на пересечении улиц Немига и Городской Вал сотрудниками ОГАИ Центрального РУВД была предпринята попытка остановки мотоцикла Yamaha за нарушение ПДД. Водитель не выполнил требования сотрудника ГАИ об остановке и продолжил движение по Немиге в направлении проспекта Машерова, а затем по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Сурганова, Академическая, Столетова и Запорожская. На пересечении улиц Радиальной и Челюскинцев в результате несоблюдения ПДД мотоциклист попал в аварию. С повреждениями различной степени тяжести он госпитализирован.
По сообщению пресс-службы ГУВД, во время преследования мотоциклист выезжал на тротуар, неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу движения, создавая "реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения".
"По всему маршруту преследования сотрудником ГАИ неоднократно подавались сигналы об остановке транспортного средства, — говорится в сообщении. — На автомобиле ГАИ были включены проблесковые маячки синего и красного цветов, а также подавался специальный звуковой сигнал. Во время движения водитель мотоцикла двигался с превышением скоростного режима, грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая при этом аварийные ситуации для других участников движения".
Мотоциклом управлял 20-летний неработающий минчанин, который с момента получения права управления транспортным средством неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В 2016 году он был лишен прав на год после того как, не выполнил законные неоднократные требования сотрудника ГАИ об остановке.
Проводится проверка. Действиям водителя дается правовая оценка.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 3 сентября. В Минске 20-летний мотоциклист, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, попал в ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, 2 сентября в 2...
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