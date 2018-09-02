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Задержанных участников акции протеста возле ресторана "Поедем поедим" в Куропатах сегодня будут судить
03.09.2018 09:16 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 сентября. В суде Минского района 3 сентября состоится рассмотрение административных дел задержанных участников акции протеста возле ресторана "Поедем поедим" в Куропатах, сообщает правозащитный сайт
Дениса Урбановича, Максима Винярского и Филиппа Шаврова задержали в субботу, 1 сентября, около 20.30 после очередного инцидента возле ресторанно-развлекательного комплекса. Их отвезли в районный отдел милиции, а затем до суда поместили в изолятор временного содержания Минского района.
Как сообщила БелаПАН Ольга Николайчик, Шавров принес к ресторану большой камень, который положил посередине проезда на территорию комплекса "Поедем поедим". Активисты стояли возле камня, препятствуя движению машин. "Нас стали отталкивать от проезжающих машин сотрудники ресторана, "топтуны", затем приехали сотрудники Боровлянского отдела милиции, гаишники. Пытались оттащить камень, но мы не дали этого сделать", — сказала Николайчик.
Затем, по ее словам, к ресторану подъехал серебристый микроавтобус, куда затащили трех активистов. "Денис успел выкрикнуть, что им угрожают отбить всё", — добавила активистка.
Протесты против работы ресторана "Поедем поедим" в урочище Куропаты, где расстреливали жертв сталинских репрессий, длятся с 31 мая.
БелаПАН.
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Задержанных участников акции протеста возле ресторана "Поедем поедим" в Куропатах сегодня будут судить
Минск, 3 сентября. В суде Минского района 3 сентября состоится рассмотрение административных дел задержанных участников акции протеста возле ресторана "Поедем...
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