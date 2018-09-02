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В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы
03.09.2018 08:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 сентября. В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы.
Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о возгорании скирды соломы в деревне Крысово поступила в службу спасения 1 сентября в 17.59. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что скирда в поле горит открытым пламенем. Сотрудники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 50 тонн соломы.
Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено 5 тонн соломы.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 3 сентября. В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы. Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о...
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