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В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы

03.09.2018 08:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 сентября. В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о возгорании скирды соломы в деревне Крысово поступила в службу спасения 1 сентября в 17.59. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что скирда в поле горит открытым пламенем. Сотрудники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 50 тонн соломы.

Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено 5 тонн соломы.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 сентября. В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы. Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о...
 
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