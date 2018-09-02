Сильные дожди, немного солнца и туман. Погода на неделе в Гродненской области

Первая неделя осени будет хоть и теплой, но пасмурной. По данным сайта pogoda.by, на Гродненщине ожидаются дожди, туман и гроза.





В понедельник, 3 сентября, в Гродненской области будет ясно и тепло. Без осадков. Температура днем — +22…24°C.

Во вторник, 4 сентября, ночью и утром — туманно. Видимость — 500−800 метров. Днем — переменная облачность, возможны дождь и гроза. Вечером тоже ожидается дождь. Температура днем — +22…24°C.

В среду, 5 сентября, ночью — дождь и гроза, утром и днем — очень сильный дождь. Вечером — просто сильный дождь. Слабый ветер. Температура днем — +22…24°C.

В четверг, 6 сентября, ночью — облачно с прояснениями, возможен дождь. Утром — сплошная облачность. Днем и вечером — переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха утром — +16…18°C, днем — +19…21°C.

В пятницу, 7 сентября, облачно с прояснениями, ночью возможен дождь. Температура днем — +19…21°C.

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