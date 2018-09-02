"Карту гостя Европейских игр" подготовят к декабрю

3 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. "Карту гостя Европейских игр" представят в Минске к декабрю, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты уже готовят предложения по включению в проект интересных для спортсменов и болельщиков объектов. Планируется, что продажи нового туристического продукта стартуют одновременно с продажами билетов на спортивные соревнования.

Также Борис Васильев проинформировал, что проводится работа по преобразованию Карты гостя, включающей музеи, гостиницы, кафе и магазины столицы, в Карту гостя республиканского формата.

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