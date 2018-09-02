Областной Комитет госконтроля подвёл итоги работы за первое полугодие 2018 года и определил задачи на ближайшую перспективу



30 августа на заседании коллегии Комитета государственного контроля Брестской области с участием первого заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Романовича Ивана Романовича рассмотрены итоги работы за первое полугодие 2018 года и определены задачи на ближайшую перспективу, сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета госконтроля Дмитрий Бархатов.

Было отмечено, что в отчетном периоде Комитетом продолжена работа по пресечению системных нарушений законодательства, выявлению отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере области. Проведены контрольные мероприятия по вопросам эффективности реализации ряда государственных программ, значимых инвестиционных проектов, использования государственного жилищного фонда, соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, внешнеэкономической деятельности, земельных, трудовых отношений, обоснованности себестоимости жилищно-коммунальных услуг, организации питания в учреждениях высшего образования и здравоохранения, соблюдения требований законодательства в сфере государственных закупок и исключению необоснованного участия в них посреднических структур. Также обеспечивался контроль за соблюдением производственно-технологической дисциплины в сельском хозяйстве и другим вопросам в рамках компетенции контрольного ведомства.

При снижении количества проведенных Комитетом проверок с 40 в январе – июне 2017 года до 15 в январе – июне 2018 года общий экономический результат деятельности Комитета вырос.

При этом акцент сделан на предупреждение правонарушений и проведение аналитической работы. Местным исполнительным и распорядительным органам власти направлена 121 информация, содержащая предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, повышению эффективности работы.

Особое внимание в отчетном периоде уделялось вопросам целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. Проведен мониторинг исполнения бюджета области.

Выявлен целый комплекс проблемных вопросов как при планировании и разработке региональных комплексов мероприятий по реализации государственных программ, так и при выполнении мероприятий и достижении установленных показателей.

Заключение об исполнении бюджета области с предложениями Комитета по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств рассмотрено на сессии Брестского областного Совета депутатов.

В рамках упреждающего контроля проведено 48 мониторингов по 35 наиболее важным вопросам социально-экономического развития региона. В ходе мониторингов обследовано 273 объекта, подготовлено 145 рекомендаций и предложений.

Проведено 9 аудитов эффективности использования бюджетных средств и государственного имущества по различным направлениям социально-экономического развития региона, а также реализации мероприятий отдельных государственных программ.

Важное место в работе Комитета отводится работе с обращениями граждан. В Комитет в отчетном периоде поступило 451 обращение, проведены 24 «прямые телефонные линии».

Во втором полугодии 2018 года Комитет продолжит контроль за использованием бюджетных средств и государственной собственности; реализацией важнейших инвестиционных и инновационных проектов; соблюдением земельного, лесного и природоохранного законодательства; законодательства в сфере госзакупок, за эффективностью использования денежных средств, направленных на выполнение Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь № 142рп от 25.08.2016 «О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста». Продолжится мониторинг ситуации в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, на потребительском рынке, рынке труда и т.д.

Приоритетным направлением деятельности Комитета является обеспечение контроля за неукоснительным, качественным и своевременным выполнением поручений Главы государства.