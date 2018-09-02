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Областной Комитет госконтроля подвёл итоги работы за первое полугодие 2018 года и определил задачи на ближайшую перспективу
03.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Было отмечено, что в отчетном периоде Комитетом продолжена работа по пресечению системных нарушений законодательства, выявлению отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере области. Проведены контрольные мероприятия по вопросам эффективности реализации ряда государственных программ, значимых инвестиционных проектов, использования государственного жилищного фонда, соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, внешнеэкономической деятельности, земельных, трудовых отношений, обоснованности себестоимости жилищно-коммунальных услуг, организации питания в учреждениях высшего образования и здравоохранения, соблюдения требований законодательства в сфере государственных закупок и исключению необоснованного участия в них посреднических структур. Также обеспечивался контроль за соблюдением производственно-технологической дисциплины в сельском хозяйстве и другим вопросам в рамках компетенции контрольного ведомства.
При этом акцент сделан на предупреждение правонарушений и проведение аналитической работы. Местным исполнительным и распорядительным органам власти направлена 121 информация, содержащая предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, повышению эффективности работы.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось вопросам целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. Проведен мониторинг исполнения бюджета области.
Заключение об исполнении бюджета области с предложениями Комитета по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств рассмотрено на сессии Брестского областного Совета депутатов.
В рамках упреждающего контроля проведено 48 мониторингов по 35 наиболее важным вопросам социально-экономического развития региона. В ходе мониторингов обследовано 273 объекта, подготовлено 145 рекомендаций и предложений.
Проведено 9 аудитов эффективности использования бюджетных средств и государственного имущества по различным направлениям социально-экономического развития региона, а также реализации мероприятий отдельных государственных программ.
Во втором полугодии 2018 года Комитет продолжит контроль за использованием бюджетных средств и государственной собственности; реализацией важнейших инвестиционных и инновационных проектов; соблюдением земельного, лесного и природоохранного законодательства; законодательства в сфере госзакупок, за эффективностью использования денежных средств, направленных на выполнение Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь № 142рп от 25.08.2016 «О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста». Продолжится мониторинг ситуации в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, на потребительском рынке, рынке труда и т.д.
Приоритетным направлением деятельности Комитета является обеспечение контроля за неукоснительным, качественным и своевременным выполнением поручений Главы государства.
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Областной Комитет госконтроля подвёл итоги работы за первое полугодие 2018 года и определил задачи на ближайшую перспективу
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