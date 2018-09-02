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С Днём знаний!

03.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Незаметно пролетели летние каникулы. Во всех школах района сегодня — первые школьные звонки, возвещающие о начале нового учебного года.

С Днём знаний!

В нынешнем году отдохнувших и повзрослевших ребят радушно встречают 14 учреждений общего среднего образования, в которых начал новый учебный год 2931 школьник.
1 сентября — долгожданный день для тех, кто только-только переступает школьный порог, кто начинает свой путь в интересную, полную открытий дорогу знаний. Впервые за парты сядут 283 первоклассника.
Особенный этот учебный год для выпускников школ (их 142), которым предстоит не только пополнить багаж знаний, но и определиться с выбором дальнейшего жизненного пути.
Волнующий этот день и для учителей, и для родителей, готовых дарить ребятам тепло и заботу, знания и любовь.
С Днём знаний, неизменного успеха ученикам, учителям, родителям!

 
 
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Незаметно пролетели летние каникулы. Во всех школах района сегодня — первые школьные звонки, возвещающие о начале нового учебного года. В
 
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