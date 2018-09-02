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На этой неделе в Минске откроют три детских сада и общежитие для медиков
03.09.2018 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Ко Дню города в Минске планируют открыть три детских сада, общежитие, жилой дом от МАПИДа. Об этом пишет агентство «
На этой неделе запланировано открытие трех детских дошкольных учреждений: ясли-сад № 18 на улице Мястровской, 30, на улице Дроздовича, 2 — аналогичное учреждение под номером 56, а на улице Академика Карского, 11 — ясли-сад № 96.
Намечены к заселению и новые жилые объекты. На улице Выготского, 20а медики заселятся в 9-этажное общежитие. На улице Люцинской, 1 планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, в котором ОАО «МАПИД» заложило 25-миллионный квадратный метр.
В сентябре готовится к вводу медицинская амбулатория в жилом квартале «Магистр».
На следующей неделе на улице Платонова, 49 откроется новый бизнес-центр «Академия». Этот административный корпус с паркингом вырос на месте старого объекта незавершенного строительства.
Напомним, 1 сентября к перечню минских школ добавились еще две. Одна из них —
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Ко Дню города в Минске планируют открыть три детских сада, общежитие, также сдается в эксплуатацию жилой дом от МАПИДа.
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