Погода на неделю: лето пока останется с нами

Первые дни сентября подарили нам настоящую летнюю погоду. Температурный фон на 3-6 градусов превышает климатическую норму и характерен для середины июля. Теплая погода сохранится и на этой неделе. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4 сентября, во вторник, погоду на территории Беларуси по-прежнему будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины, по северо-западу страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11 +17°С, во второй половине дня повысится до +22 +27°С, по юго-востоку воздух прогреется до +30°С.

В среду, 5 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе, по западной половине Беларуси скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, поэтому местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9 +16, днем +21 +28°С.

В четверг, 6 сентября, Беларусь в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обеспечит во многих регионах сухую погоду, только ночью и утром в крайних западных районах Брестской и Гродненской областей еще будет сказываться влияние фронтального раздела, где местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9 +16, днем +20 +27°С.

Не изменится характер погоды и в конце недели. Повышенный температурный режим и мало дождей. При слабом ветре в ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут возникать непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью +10 +16°С, местами воздух будет остывать до +7+9°С, максимальная температура воздуха в разгар дня +21+28°С.

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