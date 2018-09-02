В Пинском районе годовалая девочка засунула в рот ловушку для тараканов: ребенок в больнице

В пинскую больницу попала годовалая девочка, которая попыталась разжевать ловушку для тараканов, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.

Инцидент произошел 1 сентября. Девочка играла на кухне. В какой-то момент за угловым диваном она обнаружила ловушку для тараканов, которую взяла и стала разжевывать.

Мать ребенка быстро это заметила и достала вещество из ловушки изо рта ребенка. Прибывшие по вызову медики увезли ребенка в больницу с острым отравлением.

По данному факту проводится проверка.