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В Пинском районе годовалая девочка засунула в рот ловушку для тараканов: ребенок в больнице
03.09.2018 12:17 — Новости Общества | Tut.by
В пинскую больницу попала годовалая девочка, которая попыталась разжевать ловушку для тараканов, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.
Инцидент произошел 1 сентября. Девочка играла на кухне. В какой-то момент за угловым диваном она обнаружила ловушку для тараканов, которую взяла и стала разжевывать.
Мать ребенка быстро это заметила и достала вещество из ловушки изо рта ребенка. Прибывшие по вызову медики увезли ребенка в больницу с острым отравлением.
По данному факту проводится проверка.
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