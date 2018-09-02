Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

Несмотря на то, что сезон отдыха в лагерях подошёл к концу, в последние выходные лета детский лагерь «Орлёнок» распахнул свои двери для еще одной «смены». Ребята, которые приехали сюда вместе с мамами, провели здесь всего три дня, которых ждали весь года. И именно эта короткая смена в лагеря надолго останется в их памяти.







Каждый год в августе Сморгонская первичная организация «Огонек надежды» общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» собирает ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт. В этом году слёт юбилейный – десятый. В нём приняло участие около 80 человек, большинство из которых, конечно же, дети. В день открытия слёта для участников была подготовлена интересная костюмированная программа. Наблюдая за происходящим на сцене, ребята громко хлопали и дарили выступающим свои искренние улыбки. Открытие прошло весело и задорно, но каждый знал, что все это только начало.

Как рассказала председатель первичной организации Данута Рак, каждый день был расписан буквально по часам. Выступления кинологов, соревнования для ребят и их мам, бумажная вечеринка, песни у костра и поиск клада. Этого слёта ждали, к нему готовились и организаторы, и участники.

К ребятам из Сморгони присоединились члены первичной организации «Надежда» из Молодечно. Как рассказала председатель Окасана Лемешко, вот уже пятый год они принимают участие в слёте. Каждый год ребятам с радостью приезжают сюда, потому здесь их всегда тепло и радушно встречают. «Спасибо Сморгони за дружбу», - добавила Оксана Лемешко.

























Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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