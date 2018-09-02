ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

03.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Несмотря на то, что сезон отдыха в лагерях подошёл к концу, в последние выходные лета детский лагерь «Орлёнок» распахнул свои двери для еще одной «смены». Ребята, которые приехали сюда вместе с мамами, провели здесь всего три дня, которых ждали весь года. И именно эта короткая смена в лагеря надолго останется в их памяти.

Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

Каждый год в августе Сморгонская первичная организация «Огонек надежды» общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» собирает ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт. В этом году слёт юбилейный – десятый. В нём приняло участие около 80 человек, большинство из которых, конечно же, дети. В день открытия слёта для участников была подготовлена интересная костюмированная программа. Наблюдая за происходящим на сцене, ребята громко хлопали и дарили выступающим свои искренние улыбки. Открытие прошло весело и задорно, но каждый знал, что все это только начало.

Как рассказала председатель первичной организации Данута Рак, каждый день был расписан буквально по часам. Выступления кинологов, соревнования для ребят и их мам, бумажная вечеринка, песни у костра и поиск клада. Этого слёта ждали, к нему готовились и организаторы, и участники.

К ребятам из Сморгони присоединились члены первичной организации «Надежда» из Молодечно. Как рассказала председатель Окасана Лемешко, вот уже пятый год они принимают участие в слёте. Каждый год ребятам с радостью приезжают сюда, потому здесь их всегда тепло и радушно встречают. «Спасибо Сморгони за дружбу», - добавила Оксана Лемешко.

Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

Сморгонский «Огонёк надежды» собрал ребят и членов их семей на спортивно-туристический слёт

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что сезон отдыха в лагерях подошёл к концу, в последние выходные лета детский лагерь «Орлёнок» распахнул свои двери для еще одной «смены». Ребята,...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Карту гостя Европейских игр" подготовят к декабрю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика