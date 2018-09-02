Порядок во всем — главный ориентир на Лоевщине

Вы заметили, дорогие читатели, как неотвратимо наступление осени? Вместе с дымом от сжигаемой в огородах картофельной ботвы, «тающими» по продолжительности днями, ночные похолодания напоминают о том, что скоро весь окружающий мир будет снова удивлять своим прекрасным разноцветьем. Романтичность осеннего настроения заканчивается, когда мысли возвращаются в реальность быта, ведь за осенью придёт зима. Готов ли район к осенне-зимнему периоду? Какие из подготовительных мероприятий беспокоят? Каким организациям нужно подтянуться? С этими и другими вопросами мы обратились к начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Евгении НАВАРИЧ (фото из архива редакции).

— Как Вы оцениваете готовность объектов к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года?

— Большинство предприятий и организации района завершили весь комплекс организационно-технических мероприятий. Паспорта готовности получили 100% потребителей тепловой энергии и 100% владельцев теплоисточников. Еженедельный контроль осуществляется за выполнением программы по шестидесяти основным направлениям КЖУП «Лоевский райжилкомхоз».

В плановом режиме работает коллектив Лоевского РЭС филиала Речицкие ЭС РУП «Гомельэнерго», где в текущем году намечены мероприятия по капитальному ремонту электрических сетей 0,4/10 кВ (расчистка трасс высоковольтных линий, удаление аварийных деревьев в просеках леса, примыкающих к ним, ремонт оборудования трансформаторных подстанций и другие мероприятия). Кроме этого, создан необходимый аварийный запас материалов для оперативного устранения повреждений энергосистем района на период стихийных явлений или внешних воздействий.

По объектам газового хозяйства проведено сезонное техническое обслуживание всех отопительных аппаратов (413 ед.), газового оборудования (269 ед.), приведены в соответствие с требованиями шкафный регуляторный пункт и 413 домовых регуляторов.

Объекты здравоохранения более чем на 95% обеспечены дровами. Выполнен ремонт мягкой кровли поликлиники (142 м2), фасада, восстановлена изоляция трубопровода, проведены поверки приборов учета тепла и воды, гидравлические испытания систем отопления.

Объекты образования, культуры и социальной защиты Лоевщины также готовы к осенне-зимнему периоду.

— Евгения Сергеевна, параллельно с подготовкой к зиме на Лоевщине продолжается целенаправленная работа по наведению порядка. Еженедельные санитарные дни, субботники, оказание помощи сельхозпредприятиям… Вместе легче благоустраивать край, в котором мы живём. Но порядок заключается не только в чистоте улиц. Есть ли подвижки в более широком масштабе деятельности?

— Безусловно. Например, согласно утвержденному плану мероприятий по наведению образцового порядка на земле, благоустройству населенных пунктов района, в текущем году вовлечено в хозяйственный оборот 96 га земель. В пользование сельскохозяйственным организациям передано 25 га. ГЛХУ «Лоевский лесхоз» планируется передать 200 га.

— Откуда столько пустующей земли? Неужели ветхие строения, снесённые по государственной программе, занимали такие площади?

— Нет, конечно. С начала года по Указу Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности» снесено 84 дома. К январю 2019 планируется снести ещё 60. Освобождённые участки (около 20 га) рекультивируются, расчищаются от древесно-кустарниковой растительности. 53 га — земли, от возделывания которых отказались граждане. К этой же категории относятся пустыри, зарастающие хмызняком, неиспользуемые старые сады. Кстати, 3,5 га земель вовлечено в хозяйственный оборот после раскорчевки сада вблизи д. Буда-Петрицкая Малиновского сельсовета. Таких садов в районе 272 га.

— Площади немаленькие. Достаточно ли в районе техники, чтобы выполнить задание в установленные сроки?

— К сожалению, работы по раскорчевке древесно-кустарниковой растительности проводятся низкими темпами именно из-за недостатка специализированной техники и отсутствия финансовых средств в сельскохозяйственных организациях. Председателем райисполкома Вероникой Байковой направлено ходатайство в Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь с просьбой о помощи за счет средств, поступающих от возмещения потерь сельскохозяйственного производства. Есть надежда, что оно будет удовлетворено.

— Общими усилиями наводится порядок и в сельхозподразделениях. Знаю, что руководство района во главе с Вероникой Анатольевной постоянно выезжают на закреплённые объекты…

— Совершенно верно. На животноводческих фермах, механизированных дворах, других объектах сельскохозяйственного производства, а также прилегающих к ним территориях осуществляется комплекс мероприятий по наведению порядка. Обустроено ограждение территорий шести молочно-товарных ферм («Бывальки», комплекс н.п. Уборок, «Новокузнечная», «Севки», «Майск», «Колпень»), двух машинных дворов (КСУП «Бывальки», «Колпень-Агро»), трёх мест для хранения металлолома и использованных шин (КСУП «Бывальки», «Днепровец», «Малиновка-Агро»), установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и отработанных масел (КСУП «Бывальки», «Урожайный», «Малиновка-Агро»). Совместными усилиями улучшаются внешний вид объектов, санитарно-бытовые условия для работников.

— Евгения Сергеевна, согласитесь, в горпосёлке остро стоит проблема с качеством неасфальтированных уличных дорог. У коммунальников, на баланс которых они переданы, нет ни специализированной техники, ни целевых средств. Как решается проблема?

— На территории Лоевского района ДРСУ-114 выполняет ямочный ремонт улиц и проездов. Благодаря поддержке губернатора Гомельской области Владимира Дворника нашим дорожникам были направлены средства для приведения дорог в нормальное состояние. За 7 месяцев текущего года произведено 8 500 м2 ремонтных работ. Выполнено профилирование 74 км грунтовых и гравийных дорог с добавлением или без добавления материала. Регулярно производится уборка придорожных полос. И всё же содержание и своевременное проведение текущего ремонта дорожной сети надо держать на постоянном контроле.

— Лоев заметно преобразился за последний год…

— Да, органично вписались в окружающий ландшафт 34 малые архитектурные формы, установленные в городском поселке и сельской местности. Разбито 38 новых клумб. Работники КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» поддерживают их эстетичный вид. Устанавливаются новые детские площадки, обновляются фасады административных зданий и сооружений, торговых объектов и прилегающих к ним территорий. Появляются новые аллеи с молодыми деревьями, посаженными жителями района. Кстати, весной было посажено 58 деревьев в горпосёлке и 20 га лесных культур в лесном массиве района.

В Год малой родины каждый из нас просто обязан внести свою лепту в развитие и процветание родного края. Именно поэтому вопросы благоустройства и наведения порядка на земле — одна из первостепенных задач, результат которой обеспечивает достойные условия для проживания граждан.

Людмила Кравцова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порядок во всем — главный ориентир на Лоевщине Вы заметили, дорогие читатели, как неотвратимо наступление осени? Вместе с дымом от сжигаемой в огородах картофельной ботвы, «тающими» по продолжительности...