О дебоширах, пьянстве, кражах на Лоевщине

Одна из прекрасных особенностей Лоевщины заключается в том, что жизнь здесь размеренная и тихая в плане криминогенной обстановки. Слава Богу нет у нас громких убийств, криминальных разборок… Но, возможно, жители просто видят вершину айсберга, а не его скрытую под водой часть. Насколько обывательское представление о спокойствии в регионе соответствует действительности? В каких сферах чаще всего совершаются преступления? Что заставляет граждан преступать закон? За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к исполняющему обязанности начальника Лоевского РОВД Дмитрию МАРЧЕНКО.

— К сожалению, не могу назвать Лоев и район «тихой гаванью», где можно надёжно укрыться от всех жизненных неурядиц, — говорит Дмитрий Николаевич. — Да, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что с начала года не совершено ни одного убийства, изнасилования. Но в то же время милиционерам практически ежедневно приходится фиксировать семейные разборки.

Семейно-бытовые отношения — это отношения между мужем, женой, отцом, матерью, сестрой, братом, соседями. В основе противоправных деяний, как правило, лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты близких родственников, членов семьи, соседей и т.д.

— Не ошибусь, если скажу, что правонарушения данного вида чаще совершаются в состоянии алкогольного опьянения…

— Так точно. Люди, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые за умышленные преступления, но не вставшие на путь исправления, алкоголики, бытовые пьяницы, постоянно нарушающие общественный порядок. Рассудок, замутнённый спиртным, не контролирует их действия, а, наоборот, подбрасывает различные страхи, обычно глубоко спрятанные в сознании, либо предоставляет полную свободу. Отсюда — истязания, издевательства над членами семьи, родственниками. Всем известно, что систематическое употребление спиртных напитков способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. В состоянии алкогольного опьянения совершается каждое пятое преступление.

— Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. На протяжении долгого времени считалось, что жена, дети — это собственность мужчины, и он может «воспитывать» их так, как считает нужным. Согласитесь, эти тенденции в отношениях просматриваются и в современном обществе.

— Увы, это так. Скандалы в семье становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием только тогда, когда выливаются в трагедию. Семейным дебоширам удается уклоняться от ответственности благодаря тому, что пострадавшие члены семьи молчат из жалости или страха предстоящих разбирательств, а соседи занимают позицию равнодушного созерцателя с главным жизненным принципом: «моя хата с краю». Именно поэтому в профилактической деятельности милиции важно воспитание активной жизненной позиции граждан, нетерпимости к малейшим проявлениям домашнего насилия.

— Сколько бытовых преступлений зарегистрировано на Лоевщине в текущем году? Есть ли у них какие-то особенности?

— При совершении бытовых преступлений усиливается ничем не обоснованная жестокость. Ярким примером семейного неблагополучия стал конфликт, произошедший в одной из семей нашего района. Нетрезвый сожитель, приревновав женщину, в очередной раз ушедшую в гости к односельчанину, в порыве гнева устроил скандал. Конфликт закончился причинением ей тяжких телесных повреждений. Она госпитализирована в райбольницу. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Преступность в сфере семейно-бытовых отношений представляет собой социальную опасность и требует постоянного совершенствования работы по ее профилактике.

Удельный вес административных правонарушений (мелкое хулиганство и причинение легких телесных повреждений и др.) составляет 2% от общего числа. Уголовно наказуемых деяний совершено 3. Органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по 1 факту причинения тяжких телесных повреждений, 2 случаям угрозы убийством.

Любой человек может быть подвергнут насилию, независимо от социально-экономического уровня семьи, образования, но чаще всего от него страдают женщины и дети. Доведённые до отчаяния пьянством, побоями супруга (отца), они могут причинить телесные повреждения своему обидчику, иногда с летальным исходом. Именно поэтому четвёртую часть жертв бытовых преступлений составляют мужчины.

— Как не стать жертвой бытовой преступности?

— Для семейных дебоширов страх жертвы — это главный рычаг управления ею. Нужно иметь большую силу воли, чтобы решиться и навсегда покончить с мучениями. В критической ситуации действовать нужно быстро. Если издевательства носят системный характер, то заранее нужно собрать самые необходимые вещи и оставить их в безопасном месте — у родных или друзей. Важно продумать варианты временного «убежища». Документы, ключи и деньги кладите в таком месте, чтобы можно было быстро взять их с собой.

Тем, кто считает нужным простить издевательства, хочу сказать: безнаказанность — мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие! В 95% случаев, если физическое насилие однажды произошло, то одним разом дело не ограничится. Причем события будут происходить по нарастающей: с каждым последующим разом увеличивается степень жестокости и частота повторения.

— Дмитрий Николаевич, а кражи по-прежнему остаются на Лоевщине самым распространённым видом правонарушений и преступлений?

— Да. Люди, чьи руки чешутся при виде чужого неохраняемого имущества, берут брошенные «на минутку» велосипеды, совершают хищения из домовладений, хозяева которых отсутствуют продолжительное время. К сожалению, доверчивость наших граждан невозможно переломать. Они настолько уверены в том, что на их добро никто не позарится, что просто не задумываются о необходимости применения элементарных защитных действий или механизмов. Хозяева поражают своей беспечностью. Вот совсем свежий случай. Женщина в увеселительное заведение принесла с собой сумку с деньгами в иностранной валюте. Как думаете, что произошло к концу вечера?

— Наверняка, валюта исчезла…

— Правильно. Хозяйка отдыхала, выходила из-за стола, своё имущество не контролировала. Сейчас следователи разбираются в этом деле, опрашивают свидетелей.

— Люди по своей натуре всегда ищут лёгкие пути решения проблем? Существует ли некая инструкция, исполнение которой позволит не стать жертвой злоумышленников?

— Нет, но бдительность и определённая забота хозяев могут способствовать сохранности имущества. Это касается всех видов краж.

— И напоследок расскажите, пожалуйста, подробности несчастного случая, произошедшего в аг. Уборок.

— Следователи проводят детальное разбирательство по факту гибели мужчины. Поэтому пока окончательные выводы делать рано. Могу только сказать, что во время уборки зерновых на приусадебном участке в комбайне случилась поломка. Хозяин соток вызвался помочь в ремонте и залез на крышу «степного корабля». Расстояние между ним и высоковольтной линией проводов стало недопустимо малым. Электрический разряд поразил мужчину — он умер. Думаю, в ближайшее время следователи восстановят полностью картину несчастного случая.

К сожалению, это не вернёт человека к жизни, но, возможно, станет уроком для других механизаторов района. Ведь в нашей практике нередки случаи выявления нарушителей техники безопасности и нетрезвых работников, участвующих в производственных процессах. Сотрудниками РОВД с начала года выявленоы 38 работников, находящихся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, 42 нетрезвых водителя, управлявших автомобилями. Все они — потенциальные преступники, так как могли своим поведением создать угрозу жизни и здоровью себе и окружающим. Внимательность, исполнение требований технологической и производственной дисциплины — вот залог нормальной эффективной работы в любой отрасли.

Что ж, информированность граждан и профилактические беседы остаются единственной мерой пресечения правонарушений и преступлений. Ну а если для кого-то остаётся недоступным смысл исполнения требований Закона, стоит ли потом удивляться наказанию. А оно обязательно будет.Ведь сколько верёвочка ни вьётся, конец обязательно будет.

Людмила Кравцова, «ЛК».

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