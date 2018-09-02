Как два бизнесмена из Америки и Израиля нашли в Слониме могилу пророка, предсказавшего Холокост

На окраине Слонима около многоэтажек по улице Брестской второй год идут раскопки. Местные уже привыкли, но все равно с интересом смотрят на двух евреев с пейсами в белых рубашках, которые с серьезным видом ходят между шурфов. Симон Левингер и Иосиф Голинский — бизнесмены. Один из Америки, второй — из Израиля. И раскопки на краю школьного стадиона — дело всей их жизни. Долгое время они искали здесь могилу почитаемого во всем иудейском мире пророка Авраама Вайнберга. И нашли.





Холокост, войны и могила пророка

В этой истории переплетаются три временных пласта. Первый — когда в Слониме жило много евреев, синагога в центре города блистала новыми красками, а пророк Авраам, родоначальник еврейского движения Слонимских хасидов, служил в местной иешиве (высшее религиозное учебное заведение, — прим. TUT.BY), писал религиозные труды, в которых предсказал в том числе и Холокост. Умер пророк в 1883 году.

В те давние времена Слоним был известен далеко за пределами Западной Беларуси как религиозный центр и богатый город.

О том времени в 1929 году бывший слонимский эмигрант Соломон Шенберг-Левади, вернувшийся на родину из Палестины, снял документальный фильм. Уникальную киноленту нашел и оцифровал Симон Левингер. Год назад он привез ее в подарок городу. Но это другая история, уже из нашего времени.

А пока вернемся в прошлое.





Второй пласт — это, конечно, войны и небольшой советский период в 1939−41 годах. Некоторые евреи покинули город еще в 30-е: уехали в Европу и Америку. Но большинство, а это более 20 тысяч жителей Слонима и окрестностей, были убиты в гетто. Спаслись только около 170 человек, которые ушли к партизанам. Богатая синагога была разграблена, три больших еврейских кладбища засыпали землей.

Город стал жить совсем по-другому. Но евреи, которые когда-то покинули его, никогда не забывали о своей малой родине. Ностальгию и тоску по небольшому белорусскому городку, где все еще витает дух той богатой жизни, они передавали из поколения в поколение.





И вот уже наши дни.

Иосиф и Симон — представители династии Слонимских хасидов, которая сейчас насчитывает около 7 тысяч человек по всему миру — нервно ходят по территории раскопок. Их второй год проводят на месте старого еврейского кладбище на окраине Слонима в микрорайоне, который местные окрестили «Бермуды». Бизнесмены приезжают в Беларусь каждый месяц на несколько дней, чтобы проконтролировать работы на объекте.

Мужчины эмоционально обсуждают работу и расстраиваются, что выполнено не все, что было запланировано с утра. А ведь скоро уезжать домой. Бизнес, говорят, не дает расслабиться и полностью отдаться делу всей их жизни.

Так повторяется каждый месяц. Бизнесмены тратят на раскопки и восстановление могил свои деньги, приглашают нужных специалистов.



Иосиф Голинский. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Раввин, который при жизни стал легендой

Бизнесмены рассказывают, для чего им все это надо. Все началось несколько лет назад с огромного желания найти могилу слонимского праведника.

Сначала работали в этом направлении, не выезжая на место, — ведь они точно не знали, на каком из разрушенных кладбищ он похоронен: отправляли запросы в различные архивы мира, штудировали сайты коллекционеров, искали фотографии и открытки Слонима тех времен, работали сутками напролет в библиотеках, читая воспоминания и работы краеведов. А потом нашли фильм Соломона Шенберг-Левади и уникальные немецкие аэроснимки военного времени. Так они и смогли установить местоположение бывшего дома и могилу раввина Авраама Вайнберга. В прошлом году принялись за раскопки. Пригласили специалистов из Лондона с уникальной, сканирующей землю, техникой, которые и сейчас работают в Слониме. Потом, может быть, будет создана карта всех захоронений.





Иосиф и Симон спешат: хотят закончить работу к середине осени, чтобы в годовщину смерти пророка, в октябре, сюда приехали евреи-хасиды из разных стран почтить память Авраама Вайнберга.

— Мы верим, что в годовщину своей смерти душа почитаемого нами раввина, который при жизни стал легендой, посещает место своего успокоения. Мы верим, что настоящая жизнь человека только начинается после смерти, а местонахождение его тела тесно связано с душой. Поэтому нам было очень важно найти захоронение, — говорит Симон.

Бизнесмены планируют установить на месте могилы памятный знак и уверены, что территория бывшего кладбища станет популярным местом паломничества.





— Мои приезды в Беларусь сказываются на ведении бизнеса, поэтому мы ограничены во времени. К сожалению, я не могу бросить свою работу и приехать сюда надолго. Я как-то спросил у раввина, все правильно ли я делаю. Он сказал, что это благословенная деятельность и она очень важна для прошлого и для будущего. Поэтому я приезжаю сюда уже второй год. — говори Иосиф и добавляет, что является прямым потомком Авраама Вайнберга. Он был прапрадедом его матери. Собственно, вся его семья и по материнской, и по отцовской линиям — из Беларуси. Еще и поэтому ему было крайне важно найти могилу пророка.

— Это нужно, чтобы установить невидимые и неосязаемые, но очень важные родственные связи, — говорит Иосиф.





Поиски карт, воспоминаний и фотографий продолжаются

Работы на месте захоронения ведутся от рассвета до заката. Объем того, что нужно сделать, — очень большой. И, конечно, затратный. Впрочем, бизнесмены не считали, сколько потратили денег на раскопки и восстановление святыни (говорят, дело здесь совсем не в деньгах). Добавляют, что очень благодарны местным властям, которые всячески помогали и поддерживали их.

— Моя семья меня тоже поддерживает. Они понимаю, как мне важно приезжать в Беларусь, чтобы восстанавливать свою связь с моей исторической родиной, — говорит Иосиф.





Сейчас специалисты из Минска приступили к восстановлению могил пророка и его сыновей. Он быстро и ловко наращивают кирпичную кладку на одной из них. Кирпичи используют специальные, работают хоть и в темпе, но очень аккуратно.

Иосиф и Симон продолжают исследовать старинное кладбище для того, чтобы составить точную карту захоронений. Но говорят, что с этим будут сложности: на месте когда-то крупного некрополя высятся многоэтажки, расположился стадион и школа.





— А еще у нас есть просьба, — на прощание говорит Иосиф, — может быть у кого-то в коллекции есть карты Слонима, какие-то документы или фотографии, связанные с городом и с его довоенным периодом? Мы бы были благодарны за их копии.

Мужчины быстро прощаются и снова углубляются в раскопки. До вечера и октября нужно многое успеть.

Если вы можете помочь бизнесменам с нужным им фото- и документальным материалом, пишите на nn@tutby.com. Контакты Иосифа и Симона есть в редакции.