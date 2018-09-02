|
Пожарные-спасатели напомнили юным пинчанам и их родителям о том, что в вопросах безопасности мелочей не бывает
03.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
Родителям и детям работники МЧС рассказали о проводимой акции, напомнили алгоритм вызова спасателей и номера 101, 112. Акцентировали внимание на недопустимости оставления детей без присмотра, игры со спичками, соблюдении элементарных правил безопасности в новом учебном году.
Самые маленькие смогли сложить мозаику журнала «Юный спасатель», а новоиспеченные школьники получили в подарок красочное расписание.
Уважаемые родители и дети! МЧС напоминает, что в вопросах безопасности мелочей не бывает, и рекомендует установить мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарные-спасатели напомнили юным пинчанам и их родителям о том, что в вопросах безопасности мелочей не бывает
> Работники Пинского ГРОЧС и участники молодежной организации спасателей-пожарных средних школ № 1 и № 2 г. Пинска побывали в торговых центрах Пинского райпо г.п....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)