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Пенсионер вправе обратиться в суд для установления факта получения им заработка за конкретный период

03.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Пенсионер вправе обратиться в суд для установления факта получения им заработка за конкретный период
В соответствии с действующим законодательством, справка о размере заработка за период работы до 1 января 2003 г., представляемая для исчисления пенсии, выдается работодателем на основании лицевых счетов и иных документов о начисленной и выплаченной заработной плате. В случае прекращения деятельности работодателя справка о размере заработка выдается его правопреемником, архивом, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или организацией, в которой находятся на хранении бухгалтерские документы.

В случае отсутствия возможности получения гражданами надлежащих документов, подтверждающих размер начисленной и выплаченной им заработной платы (дохода), установление сведений о размере заработка, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, может осуществляться в судебном порядке.

Для этого пенсионер вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта получения им заработка за конкретный период в определенном размере.

Суд при решении данного вопроса принимает во внимание любые средства доказывания. В частности, размер заработка может быть подтвержден документами, косвенно свидетельствующими о фактическом заработке заявителя, например, выпиской из штатного расписания об окладе по соответствующей должности, вкладышем к трудовой книжке, учетными карточками членов партии, членов профсоюза и партийным билетом, профсоюзным билетом, расчетными книжками (листками), другими доказательствами, в том числе показаниями свидетелей.

Представленные доказательства о заработке, а также об обстоятельствах несохранности работодателем документов, необходимых для оформления (начисления) пенсии, подлежат оценке судом. При наличии оснований суд выносит решение об установлении факта получения заявителем заработка за конкретный период в определенном размере. Вступившее в законную силу решение суда представляется в органы по труду, занятости и социальной  защиты для решения вопроса о назначении (перерасчете) пенсии.

Иной порядок определения заработка для назначения пенсии при несохранности документов по вине работодателя действующим пенсионным законодательством не предусмотрен.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

 
 
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