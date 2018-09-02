Водосточные трубы на стадионе «Динамо», вода из которых стекала прямо на межтрибунное пространство, перевернули в другую сторону. Об этом пишет « Прессбол ».



Было так

Корреспондент Pressball.by посетил стадион 2 сентября и увидел, что трубы, выходящие прямо под ноги зрителей на Южной трибуне, повернули в сторону. Отметим, что эта круговая трибуна, на которой располагается факел Европейских игр. Она открыта осадкам из-за недостаточного выноса козырька.

Так было:









А так стало:

Напомним, директор стадиона «Динамо» Василий Алексеенко рассказывал , что всего таких водосточных труб на межтрибунном пространстве 60 и он просил, чтобы в проект внесли изменения. Такое указание было дано и на «высоком уровне». Сообщалось, что «Минскпроект» работает над изменениями, чтобы изменить направление стока воды.