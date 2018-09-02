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На стадионе "Динамо" исправили систему водостоков, из которых вода текла под ноги зрителям
03.09.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Водосточные трубы на стадионе «Динамо», вода из которых стекала прямо на межтрибунное пространство, перевернули в другую сторону. Об этом пишет «
Корреспондент Pressball.by посетил стадион 2 сентября и увидел, что трубы, выходящие прямо под ноги зрителей на Южной трибуне, повернули в сторону. Отметим, что эта круговая трибуна, на которой располагается факел Европейских игр. Она открыта осадкам из-за недостаточного выноса козырька.
Так было:
А так стало:
Напомним, директор стадиона «Динамо» Василий Алексеенко
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Водосточные трубы перевернули в другую сторону.
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