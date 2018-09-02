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Ценный ресурс. В Беларуси обсудят проект закона об охране и использовании болот и торфяников

03.09.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Проект закона об охране и использовании болот вынесли на общественное обсуждение. Об этом сообщает Национальный центр правовой информации pravo.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проект Закона «Об охране и использовании болот (торфяников)» вынесли на общественное обсуждение. Разработчик проекта — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Весь текст можно прочесть здесь.

Общественное обсуждение продлится до 14 сентября — до этой даты свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта на электронный адрес a.kuzmich.belarus@gmail.com.

Естественные болота играют исключительно важную роль в обеспечении устойчивости биосферы, напоминает Минприроды. Они поддерживают благоприятный гидрологический режим, накапливают запасы пресной воды, что важно для питания рек и озер. На естественных болотах обитают и растут редкие виды животных и растений, а также виды, которые находятся под угрозой исчезновения. Болота обладают значительными биологическими ресурсами клюквы, лекарственных растений, охотничьих видов диких животных. Развитие экологического туризма в Беларуси во многом связано с рекреационным потенциалом болот.

Вместе с тем разработчик документа отмечает, что добыча торфа продолжает вносить существенный вклад в обеспечение энергетической и экономической безопасности Беларуси. Неустойчивая хозяйственная деятельность на торфяниках приводит к экологическим проблемам: деградация болотных экосистем, исчезновение отдельных видов диких животных и дикорастущих растений, ухудшение качества почв. При этом деградация природных комплексов, включая болотные — одна из основных угроз национальной безопасности.

Минприроды объясняет, что до сих пор общественные отношения в области охраны и рационального использования болот и торфяников регулировались отдельными нормами в кодексах и законах, единого правового акта на этот счет не было.

 
 
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Проект закона об охране и использовании болот вынесли на общественное обсуждение. Об этом сообщает Национальный центр правовой информации pravo.by.
 
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