Милиция нашла мозырского живодера, который поджигал и расчленял котят. Возбуждено уголовное дело

В отношении жителя Мозыря Гомельской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными, возбуждено дело по части 1 статьи 339/1 Уголовного кодекса, сообщает БелаПАН . На след живодера напали российские зоозащитники.

Как сообщил на прошлой неделе телеканал «Мозырь», российские волонтеры собрали доказательную базу и передали белорусским защитникам животных, чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Среди материалов многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.

Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера.

Cотрудниками милиции был установлен ранее судимый 27-летний житель райцентра. В настоящий момент он обоснованно подозревается в жестоком обращении с животным.

По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.