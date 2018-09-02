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Милиция нашла мозырского живодера, который поджигал и расчленял котят. Возбуждено уголовное дело
03.09.2018 13:15 — Новости Общества | Tut.by
В отношении жителя Мозыря Гомельской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными, возбуждено дело по части 1 статьи 339/1 Уголовного кодекса, сообщает
Как
Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».
Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера.
Cотрудниками милиции был установлен ранее судимый 27-летний житель райцентра. В настоящий момент он обоснованно подозревается в жестоком обращении с животным.
По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.
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27-летний житель райцентра обоснованно подозревается в жестоком обращении с животным.
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