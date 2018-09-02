Четыре года назад, когда Яна Сушкевич поступала в минский педуниверситет, ей предложили взять целевое направление учителем-дефектологом в Чашникский район. Это означало, что ее распределение будет длиться не 2 года, а целых 5 лет. Ближе к концу обучения ситуация изменилась, Яна смогла перераспределиться в Узденский район, как она говорит, «поближе к Минску». TUT.BY сходил с молодым педагогом на ее первую школьную линейку и узнал, что Яна думает про свой выбор.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Я не унываю". История молодого педагога, которая уехала работать по распределению на пять лет TUT.BY сходил с молодым педагогом на ее первую школьную линейку и узнал, что она думает про свой выбор.