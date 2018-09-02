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"Я не унываю". История молодого педагога, которая уехала работать по распределению на пять лет

03.09.2018 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Четыре года назад, когда Яна Сушкевич поступала в минский педуниверситет, ей предложили взять целевое направление учителем-дефектологом в Чашникский район. Это означало, что ее распределение будет длиться не 2 года, а целых 5 лет. Ближе к концу обучения ситуация изменилась, Яна смогла перераспределиться в Узденский район, как она говорит, «поближе к Минску». TUT.BY сходил с молодым педагогом на ее первую школьную линейку и узнал, что Яна думает про свой выбор.

 
Теги: Минск
 
 
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TUT.BY сходил с молодым педагогом на ее первую школьную линейку и узнал, что она думает про свой выбор.
 
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